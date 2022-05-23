Несколько магазинов Петрозаводска подверглись атаке мошенников

Псевдоспециалист по телефону выманил у работников магазинов в Петрозаводске более 150 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от продавца одного из магазинов одежды, ставшей жертвой мошенников.

Женщина рассказала, что во время ее рабочей смены раздался звонок: неизвестный представился специалистом по эквайрингу терминалов и сообщил о техническом сбое. Работнице якобы требовалось произвести сверку полученной прибыли. Женщина взяла выручку из кассы и перевела на несколько продиктованных номеров. Однако 75 тысяч рублей, несмотря на обещание ее собеседника, на счет организации так и не поступили.

Работники зоомагазина и аптеки также перевели на счета мошенников более 11 тысяч и 78 тысяч рублей соответственно. А в двух магазинах обман смогли вовремя распознать.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.