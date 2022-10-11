Несколько молодых жителей Петрозаводска попались на сборе денег с беззащитных стариков

Молодой, неустроенный, поверхностно знающий суть: в МВД составили обобщенный портрет преступника-«курьера».

В МВД республики рассказали о нескольких молодых жителях Петрозаводска, попавшихся на том, что зарабатывали деньги, будучи так называемыми посредниками в мошенничествах по схеме «ваш родственник попал в беду». Они забирали деньги у пенсионеров и высылали средства «куратору», оставляя себе небольшой процент. В МВД составили обобщённый портрет такого курьера, которого характеризует молодой возраст, профессиональная неустроенность, поверхностные суждения о сути предложенного в интернете заработка.

Полицейским попался житель Петрозаводска 2004 года рождения, которого подозревают в мошенничестве в отношении двух пенсионерок. Им звонили неизвестные, представляясь правоохранителями, и, пугая тем, что их родные попали в ДТП, якобы для «урегулирования последствий» требовали отдать деньги курьеру. Молодой человек приезжал и брал деньги у пожилых петрозаводчанок. Впоследствии он признался, что догадывался, для чего забирает деньги, и рассказал о стыде перед обманутыми женщинами.

На минувшей неделе были задержаны еще четверо молодых людей. Один из них об этом заработке узнал из интернета, получая заказы по телефону. В другом случае 25-летняя девушка решила, что уйдет от ответственности, слегка изменив внешность, но в итоге занервничала и привлекла на помощь 24-летнего сожителя. Теперь они оба находятся за решеткой.

В итоге всех курьеров ждут уголовные дела, лишение свободы, а также миллионные иски.