Несколько участков улиц Петрозаводска перекопают и закроют для транспорта

Ремонт водопровода потребует перекрытия движения транспорта в Октябрьском районе Петрозаводска.

Об этом сообщили в администрации города.

Ремонт начнется с 27 марта.

«В связи с проведением работ частичному и полному перекрытию подлежат участки улицы Зайцева и три близлежащих проезда», — говорится в сообщении мэрии.

Работы вблизи пересечения улиц Мелентьевой и Зайцева для удобства автомобилистов проведут в ночное время. Затем подрядчик проложит трубы вдоль тротуара по четной стороне улицы Зайцева. Проезды между домами 36 и 38, 34 и 32, 30 и 26 перекроют. Между школой № 36 и домом № 26 движение ограничивать не будут. Заключительным этапом станет ремонт водопровода на участке от пешеходного перехода возле дома № 26 до территории дома № 21 А.



В местах проведения работ подрядчик установит информационные щиты со схемами объезда.