Нескучный субботник прошёл в Петрозаводске (ВИДЕО)

Компания "КСМ" и жители микрорайона Древлянка-7 продолжают озеленение новых жилых комплексов.

Субботник на территории микрорайона Древлянка-7 уже стал доброй традицией. Компания "КСМ" совместно с управляющей компанией "КСМ-Комфорт" проводят его не в первый раз.

Участниками субботника стали и работники этих компаний, и сами жители микрорайона. Общими усилиями был не только убран мусор, но и посажены 44 саженца на Финском проезде.

"Это дёрен белый сорт "Элегантиссима" и сирень белая. Эти саженцы самые устойчивые в нашем климате: не мёрзнут, к тому же редко увидите на них каких-либо вредителей. Поэтому ухаживать за ними не сложно. "Элегантиссима" отличается тем, что листья у него пёстрые, зелёные с белыми штрихами. Это всегда нарядно. В течение всего лета, когда даже вокруг ничего не цветёт, у него очень декоративная листва. Как будто блики на листьях. И в нашем достаточно мрачном северном климате кажется, что всегда солнышко", – рассказала ландшафтный дизайнер Елена Назаркина.

Выбор пришёлся по вкусу и жителям микрорайона. Желание видеть на своей улице сирень было высказано ещё на стадии обсуждения.

"Нам очень понравилась идея посадить деревья. Вот девочки выбрали себе дерево – одна веточка для Алёны, другая для Василисы. Дерево дружбы теперь у них будет", – поделилась жительница микрорайона Древлянка-7 Елена Григорьева.

"Мы с удовольствием посадили деревце. Будем его поливать, ухаживать за ним. Это будет наше деревце", – сказала жительница микрорайона Древлянка-7 Надежда Тарасова.

Как всегда, для детей была организована весёлая развлекательная программа, с музыкой и конкурсами, гигантскими мыльными пузырями и сахарной ватой. Кто хорошо работает, тот весело отдыхает!

Спасибо всем за участие в традиционном субботнике компании "КСМ". Как всегда, весёлом, дружном и полезном!

Уважаемые горожане, берите пример. Чистота, порядок и комфорт в ваших дворах – в ваших руках!

Больше фото с субботника здесь.

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