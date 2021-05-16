Нескучный субботник прошёл в Петрозаводске

Жители микрорайона Древлянка-7 вышли на уборку своих дворов и Новодревлянского сквера.

Субботник на территории микрорайона Древлянка-7 стал доброй традицией. Компания «КСМ» совместно с управляющей компанией «КСМ-Комфорт» проводит его не в первый раз. И если раньше уборку проводили только на территории сквера, то сейчас почищены от «подснежного» мусора сам сквер, территория вокруг детского сада «Гармония», газоны и тротуары у жилых домов, центральная улица микрорайона — Финский проезд. В общем, микрорайон Древлянка-7 к лету готов!



Субботник, как всегда, получился не только полезным, но и приятным. С угощениями и горячим чаем, развлекательной программой для детей и, как отметили сами новосёлы, с возможностью познакомиться и пообщаться с соседями.



Генеральная уборка коснулась не только микрорайона, но и квартир. Жильцам было предложено принести на мероприятие хорошие, полезные, но ненужные для них самих вещи — одежду, обувь, посуду, книги и т. д. Всё то, что может быть нужно другим людям. Все собранные вещи переданы в благотворительный фонд.



Организаторы от души благодарят жителей Древлянки-7 и сотрудников предприятий группы «КСМ» — всех тех, кто принял участие в Нескучном субботнике. Чистота, порядок и комфорт в наших дворах — в наших руках!

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