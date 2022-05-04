890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
Новое
Сегодня 16:25
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
Новое
Сегодня 16:25
Синоптики рассказали, каким будет лето в России
Сегодня 12:03

ВТБ предлагает ипотечные кредиты по ставке от 13,9%

Новости. Общество
16:20, 13 Мая 2022
фото: © Jo Panuwat D/shutterstock.com

Новости партнеров

Клиенты ВТБ увеличили спрос на жилищные кредиты после снижения ставок в конце апреля.

За пять рабочих дней мая заемщики оформили около 18 тыс. заявок на ипотеку, что в два раза превышает результат последней недели апреля. Ежедневное количество заявок на кредиты по сравнению со второй половиной апреля увеличилось на 85% — до 3 тыс.

«Банку России удалось оперативно стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Снижение ключевой ставки в апреле до 14% существенно отразилось на общей стоимости розничных кредитов и позволило избежать длительной стагнации ипотечного рынка. ВТБ сегодня предлагает ипотечные кредиты по ставке даже ниже ключевой — от 13,9% в рамках стандартных банковских программ. В первую очередь, это „оживило“ сегмент вторичного жилья, где в период „заградительных“ тарифов сформировался отложенный спрос. Сейчас доля заявок на стандартные программы в структуре наших продаж составляет уже 50%, тогда как в апреле не превышала 30%. Также мы видим прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%. В результате общий спрос на ипотеку в начале мая уже вырос практически вдвое. По нашей оценке, схожая динамика наблюдается и на рынке в целом», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ одним из первых банков улучшил условия по собственным ипотечным программам 30 апреля, снизив базовую ставку на 3 пп как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ.  Кредиты на покупку машиномест и кладовок доступны по ставке от 14,3%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 13,9%. Подать заявку на ипотеку можно в офисах, на сайте, через застройщиков, риелторов и других партнеров банка.

В рамках госпрограммы на новостройки заемщикам ВТБ доступна ставка от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. Максимальная сумма составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов РФ. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке.

 

Основные условия кредитования:
• Гражданство — любое
• Возраст от 21 до 60 лет 
• Место работы — РФ или филиалы транснациональных компаний за рубежом (для граждан РФ)
• Общий рабочий стаж не менее 6 месяцев. Если вы недавно устроились, дождитесь окончания испытательного срока
• Наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно.

Поручители: Поручительство не является обязательным, кроме случая когда заемщик состоит в браке и не имеет брачного договора. В этом случае супруг(-а) обязательно выступает в качестве поручителя.
 
Жильё: Новостройка должна быть аккредитована ВТБ
Готовый дом, приобретаемый по договору купли-продажи:
  • построен не ранее 01.01.2000
  • площадь не менее 60 кв. м.
  • удаленность от ближайшего города, в котором есть банк ВТБ — не более 50 км
Ограничение не действует для Москвы, Московской области и коттеджных поселков, которые соответствуют условиям программы
 
Первоначальный взнос: Размещение первоначального взноса на приобретение объекта недвижимости на текущем счете в Банке не позднее дня сделки (даты заключения кредитного договора). Подробнее можно узнать у своего менеджера.

Источник: Банк ВТБ

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
10.05.2022, 13:19
Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая
07.05.2022, 12:01
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков
09.05.2022, 22:11
Салют в честь Дня Победы в Петрозаводске в этом году прогремел не там, где обычно 
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов

Аналитика

Сегодня 14:07
Капитал
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
Смогут ли торговые центры и кинотеатры Карелии продолжить работу в условиях санкционного давления, когда раскрученные бренды уходят, а кинопремьеры отменяются.
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.