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Новости. Общество
11:34, 31 Марта 2019
фото: Министерство культуры Республики Карелия

"Нет, я об этом писать не буду"

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Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, почему в Петрозаводске никто не хочет писать рецензии на спектакли и к чему это привело.

Я давно не хожу в петрозаводские театры. Только по очень редкому случаю. Только когда театр приезжий или режиссер не из наших. Во-первых, потому что на меня пообижались почти все артисты местных театров. Когда-то я была довольно часто публикуемым театральным критиком, разносила спектакли, а артисты путали критику с ненавистью к театру и выстраивали оборону, не давая театр в обиду.

Даже тот же Николаев, в доисторическую эпоху, когда еще был Юрием, мог себе позволить фразу: "Слышь ты, писака, ты что там опять понаписывала". Так он защищал свой родной театр, видя только сегодняшний момент и зная только один давно известный способ обороны "Наших бьют".

Итог – о премьерах перестали писать. Анна Гриневич, театральный критик и очень хороший журналист, после премьеры говорит: "Нет, я об этом писать не буду. Они все обидятся, если я напишу". Мария Лукьянова, моя подруга и главный редактор Информагенства "Республика" говорит: "Я бы публиковала рецензии с удовольствием, но никто не пишет. Никто".

А я знаю, почему. Да, это наша провинциальная фишка.
Почему никто не хочет писать рецензии на спектакли и как прошло вручение театральной премии "Онежская маска", читайте здесь.

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