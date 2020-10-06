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"Нет вопросов к руководителям": в парламенте Карелии объяснили претензии к финансам медучреждений

Новости. Общество
10:27, 07 Октября 2020
фото: Denis Grishkin/TASS
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Вопросы об эффективности расходования бюджетных средств медучреждениями Карелии адресованы не их руководителям, а министерству здравоохранения республики.

Об этом заявил депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук, который предложил провести проверку финансовой деятельности учреждений, подведомственных Минздраву.

С такой инициативой он выступил на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, где обсуждалась проблема задолженности медучреждений перед поставщиками товаров и услуг. Для погашения долгов в феврале они получили 100 млн рублей, но, тем не менее, размер задолженности увеличился. Поэтому Лиминчук предложил проверить, как были потрачены эти деньги.

После заседания комитета на официальном сайте парламента было опубликовано заявление Лиминчука, в котором он разъяснил свою позицию.

"Мы с огромным уважением относимся к труду главных врачей и понимаем, какую колоссальную нагрузку и ответственность они несут за обеспечение стабильной работы поликлиник и больниц, особенно в период пандемии. У нас нет вопросов к руководителям учреждений, но есть вопросы к Министерству здравоохранения Карелии: что сделано для того, чтобы помочь главным врачам справиться с возникшими финансовыми трудностями", - сказал парламентарий.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Римма
2020-10-07 11:13:53
Поди Коковурова или Сабанцев комментят)))) :)
zanoza
2020-10-07 12:47:48
Римма, а вы с чем то не согласны?
Monia
2020-10-07 11:04:26
Поздно метаться, гражданин Лиминчук. Слово – не воробей! Дайте всем работающим в здравоохранении возможность спокойно заниматься лечением жителей республики. С ростом задолженности медучреждений в период пандемии давно всем всё понятно. Конечно, тем, кто хочет понимать, а не исподтишка щипать Минздрав и Охлопкова, мешая им работать в это трудное время. А вы займитесь, наконец, проблемами по своей компетенции – неконтролируемым ростом стоимости услуг ЖКХ для юрлиц, в том числе для медучреждений! Пора уже.
zanoza
2020-10-07 12:47:10
Monia, ++++++++ Да и в курируемом этим депутатом сельском хозяйстве дела обстоят из рук вон плохо, а он нос суёт не в своё дело.
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