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Нетрезвая компания в Петрозаводске не доехала до места назначения

Новости. Общество
13:22, 29 Января 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Во время профилактического мероприятия "Право на безопасность" автоинспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

У школы № 43 автоинспекторы остановили автомобиль "ВАЗ", в котором находилась компания молодых людей.

Поведение водителя вызвало подозрения у инспектора ДПС. При общении он почувствовал запах алкоголя из автомобиля. В ходе проведенного освидетельствования выяснилось, что 37-летний водитель нетрезв. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.



За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Сообщить о нетрезвом водителе можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей.

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Комментарии

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2020-01-29 13:25:32
Они ехали на площадь Кирова дрифтануть. Там как раз елку убрали.
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