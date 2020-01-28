Нетрезвая компания в Петрозаводске не доехала до места назначения

Во время профилактического мероприятия "Право на безопасность" автоинспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

У школы № 43 автоинспекторы остановили автомобиль "ВАЗ", в котором находилась компания молодых людей.



Поведение водителя вызвало подозрения у инспектора ДПС. При общении он почувствовал запах алкоголя из автомобиля. В ходе проведенного освидетельствования выяснилось, что 37-летний водитель нетрезв. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.





За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.



Сообщить о нетрезвом водителе можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей.