Нетрезвый рыбак так нахамил пожилой конкурентке, что это стало известно прокуратуре Карелии

По решению мирового судьи житель Прионежья выплатил оскорбленной пенсионерке три тысячи рублей штрафа, сообщили в прокуратуре Карелии.
Мировой судья Прионежского района Карелии оштрафовал жителя одного из сел за оскорбление пенсионерки.
В июле этого года в прокуратуру Прионежья обратилась 60-летняя женщина, которая заявила, что ее оскорбил односельчанин.
Сотрудники надзорного органа установили, что пенсионерка ловила рыбу на берегу реки. К ней подошел нетрезвый мужчина и стал предъявлять претензии по поводу того, что она заняла его «прикормленное» место для рыбалки. В присутствии посторонних он грубо выругался в ее адрес.
Прокурор района возбудил административное дело об оскорблении. Материалы направил мировому судье Прионежского района.
Мужчину признали виновным и оштрафовали на три тысячи рублей.
Постановление суда вступило в законную силу, штраф виновник выплатил.
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