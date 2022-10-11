Нетрезвый рыбак так нахамил пожилой конкурентке, что это стало известно прокуратуре Карелии

По решению мирового судьи житель Прионежья выплатил оскорбленной пенсионерке три тысячи рублей штрафа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мировой судья Прионежского района Карелии оштрафовал жителя одного из сел за оскорбление пенсионерки.



В июле этого года в прокуратуру Прионежья обратилась 60-летняя женщина, которая заявила, что ее оскорбил односельчанин.

Сотрудники надзорного органа установили, что пенсионерка ловила рыбу на берегу реки. К ней подошел нетрезвый мужчина и стал предъявлять претензии по поводу того, что она заняла его «прикормленное» место для рыбалки. В присутствии посторонних он грубо выругался в ее адрес.

Прокурор района возбудил административное дело об оскорблении. Материалы направил мировому судье Прионежского района.

Мужчину признали виновным и оштрафовали на три тысячи рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф виновник выплатил.