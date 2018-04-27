Нетрезвый житель Костомукши устроил огненное шоу с помощью своей шапки

В Карелии ожидает суда мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения поджег свою шапку и поместил ее в бензобак отечественного автомобиля.

Сотрудники уголовного розыска Костомукши установили подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Как сообщает сайт МВД по Карелии, 19 апреля около трех часов ночи произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2109, который был припаркован на улице Горняков.

Очевидец заметил, что "девятка" дымится, и позвонил в пожарную службу. Огонь удалось вовремя потушить, однако машина получила значительные повреждения. Автовладелец оценил причиненный ущерб в 27 000 рублей.

Было установлено, что причиной возгорания стал поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в вечер преступления был в состоянии сильного алкогольного опьянения и ему захотелось устроить огненное шоу, сообщают в полиции. Как выяснилось, злоумышленник открыл крышку топливного бака автомобиля, куда поместил шапку и поджег ее.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант, в прошлом привлекавшийся к уголовной ответственности, находится под подпиской о невыезде.