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Нецензурная брань в адрес полицейских  подвела жителя Карелии под уголовную статью

Новости. Общество
07:15, 08 Октября 2020
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Костомукшское подразделение Следственного комитета РФ по Республике Карелия расследует уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в публичном оскорблении представителей власти при исполнении должностных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба карельского Следкома.

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в общественном месте в Костомукше в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка потребовали, чтобы он проследовал в служебный автомобиль - они хотели доставить его в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

В ответ  подозреваемый "высказал полицейским оскорбления в грубой нецензурной форме с использованием ненормативной лексики", пояснили в Следкоме. 

Теперь ему может грозить наказание по статье 319 УК РФ.

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