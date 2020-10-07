Нецензурная брань в адрес полицейских  подвела жителя Карелии под уголовную статью

Костомукшское подразделение Следственного комитета РФ по Республике Карелия расследует уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в публичном оскорблении представителей власти при исполнении должностных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба карельского Следкома.

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в общественном месте в Костомукше в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка потребовали, чтобы он проследовал в служебный автомобиль - они хотели доставить его в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

В ответ подозреваемый "высказал полицейским оскорбления в грубой нецензурной форме с использованием ненормативной лексики", пояснили в Следкоме.

Теперь ему может грозить наказание по статье 319 УК РФ.