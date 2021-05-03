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Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал

Новости. Общество
19:40, 03 Мая 2021
фото: группа "Новая Республика" Вконтакте
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В Коми депутат Госсовета республики от КПРФ Олег Михайлов опубликовал в социальных сетях аудиозапись с нецензурными угрозами в свой адрес – он уверяет, что угрожал ему лично глава республик  Владимир Уйба.

Как сообщает газете "Деловой Петербург", Михайлов жёстко раскритиковал губернатор  в ходе заседания республиканского парламента 29 апреля, где Уйба выступал с отчётом о своей работе за 2020 год.

С трибуны Госсовета Коми Михайлов назвал главу Коми "трусом" и "самозванцем", спикер парламента Сергей Усачёв отключил парламентарию микрофон. За нарушение депутатской этики Михайлова лишили слова на два следующих парламентских заседания.

После окончания блока вопросов был объявлен перерыв, в ходе которого к Михайлову подошёл Уйба с вопросом "Кого ты трусом назвал, конь?", предложил "выйти" и пообещал его "урыть". Аудиозапись без купюр распространяется в соцсетях. Олег Михайлов заявил о готовности направить её на фонографическую экспертизу. В КПРФ уже отреагировали на скандал: зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что в партии будут разбираться в ситуации.

Руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Аракин в комментарии РЕН ТВ заявил, что на отчёте главы Михайлов говорил "совсем не об отчёте", а "начал своё выступление с оскорблений", а за пределами зала Уйба "потребовал разъяснений на том же языке, который понимает Михайлов". Аракин отметил, что Михайлов "оскорбил человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках". Поведение Михайлова он назвал "подлым", так как тот записал разговор "тайком, исподтишка", а затем "испугавшись, быстро ретировался".

 

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