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Новости. Спорт
17:40, 22 Июня 2018

Невероятно, но факт: пользователь Twitter еще до ЧМ предсказал счет в матчах сборной России

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Пользователь Twitter под ником Jin Dagon еще накануне старта Чемпионата мира-2018 предсказал точные результаты двух матчей сборной России на групповом этапе.

Кроме того, Jin Dagon предсказал победу российской сборной над Уругваем в третьем туре турнира, отмечает РИА Новости.

"А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая!" - написал пользователь в своем аккаунте 13 июня.

Заключительный матч в группе А против Уругвая команда Станислава Черчесова проведет 25 июня в Самаре.

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