Невеста прогнала мать со своей свадьбы после ее поздравления

Невеста отобрала микрофон у своей матери во время свадебного поздравления и прогнала с торжества.

Девушка была с самого начала не уверена, позволить ли матери выступить на ее свадьбе с торжественной речью из-за их натянутых отношений. Однако, вспомнив, что на свадьбе сестры все было тихо и мирно, она решила предоставить матери шанс, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на Daily Star.

В начале женщина шутила и говорила приятные слова в адрес жениха и невесты, однако затем начала вспоминать неприятные эпизоды из детства дочери и назвала ее "испорченным товаром". Девушка не выдержала и, отобрав у нее микрофон, выгнала.

Позже она описала конфликт в социальной сети, спросив у пользователей, правильно ли она поступила. Девушка сомневалась, на самом деле ли она перегнула палку или матери все-таки стоило держать язык за зубами. Один из юзеров написал, что в речи матери были не шутки, а неприятные личные нападки. Другой пользователь допустил, что мать невесты нуждается в «нескольких суровых уроках о том, как вести себя в обществе».

Ранее сообщалось о невесте, раскритиковавшей платье свекрови и озадачившей пользователей сети своей жалобой. Виновницу торжества разозлило, что свекровь собирается прийти на ее свадьбу в белом платье с крупным цветочным принтом.