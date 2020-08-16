890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Фасады домов в Петрозаводске моют перед ремонтом 4
Сегодня 14:07
Стало известно, когда вернется летняя жара
Сегодня 16:08
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии
Сегодня 09:06
Свалка опасных ламп обнаружена под Петрозаводском (ФОТО) 1
Сегодня 14:23
Гинеколог рассказал, какие операции сегодня пользуются спросом в Перинатальном центре Карелии
Сегодня 15:08
Лидер группы "Руки вверх": "Похоже, уже вся Карелия прознала, что я здесь" 1
Сегодня 13:28

Невеста прогнала мать со своей свадьбы после ее поздравления

Новости. Общество
20:40, 16 Августа 2020
фото: pixabay.com
Загрузка...

Невеста отобрала микрофон у своей матери во время свадебного поздравления и прогнала с торжества.

Девушка была с самого начала не уверена, позволить ли матери выступить на ее свадьбе с торжественной речью из-за их натянутых отношений. Однако, вспомнив, что на свадьбе сестры все было тихо и мирно, она решила предоставить матери шанс, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на Daily Star.

В начале женщина шутила и говорила приятные слова в адрес жениха и невесты, однако затем начала вспоминать неприятные эпизоды из детства дочери и назвала ее "испорченным товаром". Девушка не выдержала и, отобрав у нее микрофон, выгнала.

Позже она описала конфликт в социальной сети, спросив у пользователей, правильно ли она поступила. Девушка сомневалась, на самом деле ли она перегнула палку или матери все-таки стоило держать язык за зубами. Один из юзеров написал, что в речи матери были не шутки, а неприятные личные нападки. Другой пользователь допустил, что мать невесты нуждается в «нескольких суровых уроках о том, как вести себя в обществе».

Ранее сообщалось о невесте, раскритиковавшей платье свекрови и озадачившей пользователей сети своей жалобой. Виновницу торжества разозлило, что свекровь собирается прийти на ее свадьбу в белом платье с крупным цветочным принтом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-16 21:22:49
Пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»