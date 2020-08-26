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Невезучий злоумышленник в Карелии разбил бутылку алкоголя, которую собирался украсть в магазине

Новости. Происшествия
09:35, 27 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Вневедомственная охрана задержала в Сегеже мужчину, подозреваемого в воровстве алкоголя в магазинах, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 25 августа с небольшим интервалом времени из двух торговых заведений Сегежи поступили сигналы тревоги.

В сетевом магазине на улице Спиридонова мужчина пытался вынести две бутылки крепкого алкоголя и продукты питания.

Деяние было замечено, и злоумышленника задержали. По описанию он был схож с человеком, который незадолго до этого совершил грабёж в расположенном в том же районе магазине, специализирующемся на продаже спиртного.

Задержанный был доставлен на место преступления, где работники магазина подтвердили, что именно этот человек в торговом зале разбил бутылку дорогостоящего алкогольного напитка, а другую на глазах продавцов смог вынести и скрыться.

После разбирательства подозреваемого передали оперативному сотруднику уголовного розыска районного подразделения полиции.

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