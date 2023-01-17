Незаконно проживавшего в Карелии иностранца суд выдворил из страны

Житель Туркменистана нарушил режим пребывания в России и по решению Муезерского районного суда был оштрафован и выдворен из страны.

Муезерский районный суд 20 января вынес постановление в отношении гражданина Республики Туркменистан об административном правонарушении.

Являясь иностранным гражданином, житель Туркменистана нарушил режим пребывания в России. Он находился на территории РФ без документов, а также уклонился от выезда из страны по истечении 90 суток с момента отмены введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами.

Суд признал жителя Туркменистана виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 2000 рублей, с выдворением за пределы России путем принудительного выдворения.