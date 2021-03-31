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Незаконные рубки леса вывели Карелию в число "передовиков" Северо-Запада

Новости. Общество
14:10, 01 Апреля 2021
фото: © Василий Мельниченко/ТАСС
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Карелия в прошлом году потеряла из-за "черных лесорубов" 13 тысяч кубометров леса – больше, чем в любом другом регионе Северо-Западного федерального округа.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Рослесхоза.

В общероссийском "антирейтинге" Карелия заняла 14 место по объемам незаконных рубок.

"Как предсказывают эксперты, в будущем объем незаконных рубок будет снижаться благодаря модернизированной системе ЛесЕГАИС, которая обеспечит прозрачность движения древесины от делянки до места переработки. Архангельская и Вологодская области уже участвуют в этом процессе, а с 1 июля система перекроет кислород черным лесорубам по всей России", - говорится в публикации.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что республика вошла в десятку лидеров по объемам лесовосстановления.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-01 14:50:44
Лес давно рубят черные лесорубы и ночью увозят к "честным" финикам. Сюжет снял Эдуард Петров и показал по телевизору. Тогдашний глава Худилайнен сказал, что этого не может быть никогда. И телевизионное расследование закрыли. Кот подтвердит, что так и было. Вместе смотрели.
Off
2021-04-01 14:23:15
Когда у власти педроссы, всегда разруха и воровство..леса
Гость
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