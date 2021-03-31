Незаконные рубки леса вывели Карелию в число "передовиков" Северо-Запада

Карелия в прошлом году потеряла из-за "черных лесорубов" 13 тысяч кубометров леса – больше, чем в любом другом регионе Северо-Западного федерального округа.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Рослесхоза.

В общероссийском "антирейтинге" Карелия заняла 14 место по объемам незаконных рубок. "Как предсказывают эксперты, в будущем объем незаконных рубок будет снижаться благодаря модернизированной системе ЛесЕГАИС, которая обеспечит прозрачность движения древесины от делянки до места переработки. Архангельская и Вологодская области уже участвуют в этом процессе, а с 1 июля система перекроет кислород черным лесорубам по всей России", - говорится в публикации. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что республика вошла в десятку лидеров по объемам лесовосстановления. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".