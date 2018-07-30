Незаконные рубки отметят на электронной карте лесов России

В Геопортал использования лесов внесут незаконные рубки лесов со всей России.

Как рассказал на секции "Лесной комплекс России" Национального лесного форума заместитель директора ФГБУ "Рослесинфорг" Алексей Исаев, Геопортал создавался для получения информации о лесном фонде. В настоящее время он содержит данные о свободных и занятых лесных участках. Эта информация полезная для арендаторов, инвесторов и общественников.

"К сентябрю мы добавим возможность отображения мест, где будет происходить лесовосстановление, пригодные для лесовосстановления земельные участки, а также мы опубликуем места, где происходят незаконные рубки", - сказал Алексей Исаев.

По его словам, отсутствие такого сервиса ранее не позволяло инвестору определиться с местом, где он может начать свой проект, так как не было информации о наличии леса, дорог и др.

Директор Государственного научного центра Лесопромышленного комплекса Владимир Кондратюк высказался о проблемах отрасли. Так, он отметил, что Россия единственная лесная страна в мире, которая не производит специализированную технику для работы в лесу – харвестверов, форвардеров. Общая потребность машин, которая должна работать в лесу, по его словам составляет почти 3,5 тысяч единиц.

Кондратюк отметил, за последние 40 лет в России не создано ни одного целлюлозно-бумажного комбината. "По сравнению с 1980 годом Китай нарастил объемы производства целлюлозно-бумажной продукции с 4 до 120 млн тонн. Мы, как были на уровне 8 млн тонн целлюлозы, так и остались. Это главная причина неразвития лесной промышленности, потому что ЦБК – это утилизатор той древесины, которую мы не знаем куда девать", - отметил он.

Продолжил секцию управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков. По его словам, биржа также торгует древесиной. Первыми подключились регионы Сибири. К настоящему времени, на бирже среди регионов Северо-Запада продает лес лишь Новгородская область. В ближайшее время ожидается, что на торги выйдут предприятия Бурятии, Томской и Архангельской областей, Приморский и Хабаровский край. В понедельник, 30 июля, будет заключено соглашение о сотрудничестве с Карелией.

Заместитель начальника отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Минпромторга России Максим Поздняков рассказал, что за последние 10 лет общая доля экспорта необработанной древесины снизилась с 24% до 9% за счет созданиях различных форм поддержки отрасли. С 2014 года выделено 17 млрд рублей на поддержку предприятий лесозаготовительного комплекса. Кроме этого, был введен запрет на закупку импортной мебели для государственных нужд. "В этом месяце вышло постановление по ограничению на вывоз бревен и березы за пределы России", - сказал Максим Поздняков.

Представитель ведомства сказал, к 2030 планируется увеличить с 0,5 до 1% вклад лесного комплекса в ВВП России.