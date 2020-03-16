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Независимая экспертиза не выявила в Сегеже превышения загрязняющих веществ в воздухе

Новости. Общество
17:07, 16 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Стали известны результаты независимой экологической экспертизы, на которую жители моногорода в Карелии собрали около 200 тысяч рублей.

В паблике "Хочу дышать. Сегежа" выложили отчет о проведении лабораторных исследований, которые проводилось в городе экспертами испытательной лаборатории "Экология жизненного пространства" 17 и 18 февраля. По данным независимой экспертизы, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Сегеже не обнаружено.

Напомним, независимую комплексную экологическую экспертизу жители Сегежи решили провести после инцидента в ноябре прошлого года. Тогда в моногороде произошла массовая гибель голубей. Жители жаловались на желтый снег и зловонный туман. Они были уверены, что всему причиной работа ЦБК.

Контролирующие органы по результатам проверок в Сегеже заключили, что превышений допустимых норм выбросов в городе не было. Однако, местные экоактивисты поставили под сомнение официальные экспертные заключения и призвали горожан собрать почти 200 тысяч рублей на независимую экспертизу.

Само предприятие недавно представило жителям моногорода экологическую программу Сегежского ЦБК.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-03-16 18:02:04
Зато дезинфицировать не надо.
Сигизмунд Сигизмундович
2020-03-16 18:01:54
по результатам экспертизы, проведенной через н-цать месяцев там, наверное, и ЦБК-то нет. и фиалками пахнет...и вообще, все это - происки инопланетян! И свободу Анджеле Дэвис! ой, не туда. птичку жалко!
Вася
2020-03-16 17:32:10
Победила социальная направленность)))))))))))))))
Гость
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