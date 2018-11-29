Независимым АЗС разрешили повысить цены на бензин

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний.

Об этом рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Он пояснил, что владельцы независимых АЗС в отличие от крупных нефтяных компаний не имеют ни месторождений, ни перерабатывающих заводов, поэтому им труднее работать на этом рынке.

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