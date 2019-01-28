Незнакомец ворвался в комнату петрозаводчанина и избил его

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний мужчина с заявлением о краже и избиении, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что его избил неизвестный. Заявитель пояснил, что проживает в комнате в одной из секций общежития. Днем кто-то стал громко стучать в дверь секции и кричать.

Когда владелец комнаты приоткрыл дверь, чтобы узнать, к кому пришел гость, получил удар в лицо. Незнакомец похитил перстень-печатку с его руки, несколько раз ударил ногами упавшего на пол мужчину, после чего скрылся. Потерпевший обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 38-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже привлекался к ответственности за разбойное нападение.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел зайти в комнату, в которой проживал несколько лет назад.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он находится под стражей.

