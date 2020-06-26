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Незнакомка пообещала подарок наивной жительнице Карелии и лишила ее денег с карты

Новости. Криминал
16:03, 27 Июня 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС
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Мошенники обманули жительницу Карелии накануне ее дня рождения, использовав уловку в соцсети.

В дежурную часть полиции по Прионежскому району обратилась 40-летняя жительница поселка с просьбой привлечь к ответственности лиц, лишивших ее денег. Пользовательница популярной социальной сети была обманута дистанционным способом. Об этом сообщает сайт карельского МВД.

В личные сообщения гражданке поступила информация с постороннего аккаунта. Как утверждала незнакомка, написавшая потерпевшей, поскольку у жительницы Карелии через два дня случится день рождения, ей якобы положены начисления двух с половиной тысяч бонусов от банка.

"Эта неожиданность порадовала будущую жертву злоумышленников. Она согласилась пройти по ссылке, предоставленной посторонней. Вскоре она уже вводила данные о собственной карте в некой онлайн-анкете. Иными словами, пользовательница самостоятельно предоставила мошенникам конфиденциальные данные, те нелегально списали с кредитного счета селянки более 19 000 рублей", - рассказали в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, наивный житель Карелии "одарил" мошенников сотнями тысяч рублей.

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