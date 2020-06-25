Наивный житель Карелии "одарил" мошенников сотнями тысяч рублей

В полицию обратился 36-летний житель Костомукши, сообщили в МВД Карелии.

Утром на телефон заявителя поступил звонок с неизвестного номера. Женщина представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя кто-то оформил кредит. Чтобы вычислить злоумышленника и отменить операцию, необходимо зайти в личный кабинет и сделать повторную заявку на 360 тысяч рублей.

После того, как она была одобрена банком, собеседница попросила дойти до банкомата, обналичить деньги, а затем перечислить их на номера четырех мобильных телефонов. Мужчина выполнил все действия и остался без денег.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Всю информацию об операциях по счетам необходимо уточнять только через официальные источники.

Ранее жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей.