Наивный житель Карелии "одарил" мошенников сотнями тысяч рублей

В полицию обратился 36-летний житель Костомукши, сообщили в МВД Карелии.
Утром на телефон заявителя поступил звонок с неизвестного номера. Женщина представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя кто-то оформил кредит. Чтобы вычислить злоумышленника и отменить операцию, необходимо зайти в личный кабинет и сделать повторную заявку на 360 тысяч рублей.
После того, как она была одобрена банком, собеседница попросила дойти до банкомата, обналичить деньги, а затем перечислить их на номера четырех мобильных телефонов. Мужчина выполнил все действия и остался без денег.
Проводится проверка.
Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Всю информацию об операциях по счетам необходимо уточнять только через официальные источники.
Ранее жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей.
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