14:55, 16 Мая 2019
Ни еды, ни маршрутов – власти рассказали, почему туристы из Китая не едут в Карелию
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Китайские турфирмы не могут организовать туры своих туристов в Карелию из-за проблем с питанием и составлением маршрутов.
Об этом рассказала сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике руководитель Управления по туризму Карелии Екатерина Биктимирова.
По ее словам, свои пожелания представители турбизнеса Китая высказывали в рамках программы обмена делегациями Карелии и китайской провинции Фуцзянь, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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