Ни еды, ни маршрутов – власти рассказали, почему туристы из Китая не едут в Карелию

Китайские турфирмы не могут организовать туры своих туристов в Карелию из-за проблем с питанием и составлением маршрутов.

Об этом рассказала сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике руководитель Управления по туризму Карелии Екатерина Биктимирова.

По ее словам, свои пожелания представители турбизнеса Китая высказывали в рамках программы обмена делегациями Карелии и китайской провинции Фуцзянь, сообщают "Вести Карелии".

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