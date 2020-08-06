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Ни один арт-объект к 100-летию Карелии не понравился участникам опроса

Новости. Общество
14:01, 07 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Более 500 человек ответили на вопрос: какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится.

В столице Карелии установили восемь арт-объектов к 100-летию республики. "Столица на Онего" интересовалась у читателей, какая из восьми фигур нравится больше всех.

В опросе приняли участие 560 человек, из которых 205 (36%) признались, что ни один арт-объект им не понравился.

"Онежские фишки", что расположились в конце набережной Петрозаводска, пришлись по душе 128 (22%) участникам опроса. 106 (18%) респондентов отдали свой голос "Мишке" у гостиницы "Северная".

Почти одинаковое количество лайков – 38 (6%) и 31 (5%) соответственно - поставили "Ряпушке" и "Фоторамке".

Еще 22 человека (3%) из всех участников проголосовали за Знак "100 лет Карелии".

Совсем мало голосов досталось арт-объектам: "Расставим точки над А" 12 (2%), "Формула карельского леса" 12 (2%) и "Калитка" 6 (1%).

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Комментарии

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zanoza
2020-08-07 15:15:53
Наставили уродливые конструкции по всему городу и назвали их АРТ-объектами.
однозначно
2020-08-07 14:14:51
Нас рать на вечно недовольных. Этой шелупони лишь бы против. Больные на всю голову.
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