Ни один арт-объект к 100-летию Карелии не понравился участникам опроса

Более 500 человек ответили на вопрос: какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится.

В столице Карелии установили восемь арт-объектов к 100-летию республики. "Столица на Онего" интересовалась у читателей, какая из восьми фигур нравится больше всех.

В опросе приняли участие 560 человек, из которых 205 (36%) признались, что ни один арт-объект им не понравился.

"Онежские фишки", что расположились в конце набережной Петрозаводска, пришлись по душе 128 (22%) участникам опроса. 106 (18%) респондентов отдали свой голос "Мишке" у гостиницы "Северная".

Почти одинаковое количество лайков – 38 (6%) и 31 (5%) соответственно - поставили "Ряпушке" и "Фоторамке".

Еще 22 человека (3%) из всех участников проголосовали за Знак "100 лет Карелии".

Совсем мало голосов досталось арт-объектам: "Расставим точки над А" 12 (2%), "Формула карельского леса" 12 (2%) и "Калитка" 6 (1%).