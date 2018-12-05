Ни один из чиновников Карелии не был и не будет наказан за "срыв" программы по развитию региона

Власти Карелии обвинили в фактическом срыве финансирования Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Карелии до 2020 года своих предшественников в правительстве региона и администрациях районов.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев устроил в Законодательном собрании Карелии разнос региональным властям, так как программа выполнена на 4,5%.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко в недавнем интервью заявила, что главной причиной провала финансирования ФЦП стал "низкий уровень профессионализма чиновников в органах государственной и муниципальной власти".

В итоге Карелия только в сентябре получила средства на финансирование строительства объектов, включенных в ФЦП.

В среду в правительстве Карелии состоялся брифинг, где правительственные чиновники рассказывали, как проходит реализация ФЦП по развитию Карелии".

На вопрос журналистов, понес ли кто-нибудь ответственность за срыв программы заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов ответил:

"Обязанность по подготовке всей необходимой документации, которая легла в основу получения денежных средств, лежит на органах муниципальной и региональной власти. До 2017 года не было, скажем так, должным образом уделено внимания на подготовку всей этой документации. Денежные средства в бюджете на изготовление ПСД (проектно-сметной документации) не закладывались, ПСД не делалась. Это и привело к тому, что мы ни в 2017, ни в 2015, ни в 2016-м не получили ни копейки от федерального центра. По простой причине – что регион не работал и муниципалитеты не работали над изготовлением проектно-сметной документации. Это несомненно недостаток работы чиновников в 2015, 2016 годов, которые не озаботились тем, что ПСД должна быть".

По словам Родионова, лишь нынешние чиновники заложили в бюджете необходимые средства и объявили аукционы на ПСД, изготовление которой в зависимости от сложности объекта составляет от 8 до 10 месяцев.

"Если бы об этом было напомнено нашему правительству раньше, в 2015, 2016 году, несомненно эта работа могла быть проведена раньше, и мы бы не получили так поздно денежные средства", - добавил Родионов.

Когда журналисты уточнили, был ли все-таки кто-то наказан, пояснил:

"Во-первых, у нас уже значительно поменялся кадровый состав муниципальных чиновников и региональных чиновников. А в остальном – это будет работа, что называется "бить по хвостам". Мы сегодня должны смотреть вперед, мы отыграли эти деньги, заложили ПСД. Мы эту работу держим на контроле и, скажем так, таких нарушений сроков ПСД у нас не будет".