Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:37, 16 Июня 2018

Ни один выпускник этого года не смог набрать высший балл на ЕГЭ по профильной математике

По теме

В Кремле опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста
16.06.18 12:06
Люди и факты: Этот день в истории
16.06.18 12:00
ФОТО: Обмелевшая Лососинка продемонстрировала, куда горожане скидывают мусор
16.06.18 11:17
Все новости
Загрузка...

В Карелии утверждены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, сообщает министерство образования республики.

"Экзамен сдавал 1671 выпускник. Школьники справились с профильной математикой лучше, чем в 2017 году", - отмечают в ведомстве.

Не преодолевших минимальный порог в 27 баллов – 101 человек. В 2017 году таких участников было 173.

На высокие баллы работу написали 26 школьников. В прошлом году за экзамен от 81 до 100 баллов получили всего 16 человек.

Максимальный балл по республике – 98 – у школьника из Сортавальского района.

"ЕГЭ по профильной математике — это экзамен по выбору. Его сдают выпускники школ, которые поступают в вузы на технические, экономические, технологические, IT направления, где математика является профильным вступительным экзаменом. Задания экзамена - разного уровня сложности. В первую часть экзаменационной работы включены задания, проверяющие базовые вычислительные и логические умения и навыки. Задания второй части работы проверяют знания на том уровне требований, который традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние три задания предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов", - рассказала председатель предметной комиссии по математике Светлана Маркова.

По теме

В Кремле опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста
16.06.18 12:06
Люди и факты: Этот день в истории
16.06.18 12:00
ФОТО: Обмелевшая Лососинка продемонстрировала, куда горожане скидывают мусор
16.06.18 11:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2018-06-16 10:00:33
Из всех матеманических операторов наиважнейшим является вычинание из общей суммы, если конечно позволяет твоя родословная.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
09.06.2018, 15:27
Беременная петрозаводчанка рассказала о невыносимых условиях в роддоме на Л.Толстого
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

Аналитика

15.06.2018 14:57
Обществоведение
"Мы съедем – о нас забудут" 1
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
Имперские замашки 5
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.06.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»