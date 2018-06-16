Ни один выпускник этого года не смог набрать высший балл на ЕГЭ по профильной математике

В Карелии утверждены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, сообщает министерство образования республики.

"Экзамен сдавал 1671 выпускник. Школьники справились с профильной математикой лучше, чем в 2017 году", - отмечают в ведомстве.

Не преодолевших минимальный порог в 27 баллов – 101 человек. В 2017 году таких участников было 173.

На высокие баллы работу написали 26 школьников. В прошлом году за экзамен от 81 до 100 баллов получили всего 16 человек.

Максимальный балл по республике – 98 – у школьника из Сортавальского района.

"ЕГЭ по профильной математике — это экзамен по выбору. Его сдают выпускники школ, которые поступают в вузы на технические, экономические, технологические, IT направления, где математика является профильным вступительным экзаменом. Задания экзамена - разного уровня сложности. В первую часть экзаменационной работы включены задания, проверяющие базовые вычислительные и логические умения и навыки. Задания второй части работы проверяют знания на том уровне требований, который традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние три задания предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов", - рассказала председатель предметной комиссии по математике Светлана Маркова.