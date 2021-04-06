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В Петрозаводске рецидивист украл планшет и потерял его по пьянке

Новости. Криминал
18:40, 07 Апреля 2021
фото: © freepik.com
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Ранее судимый петрозаводчанин ограбил сетевой магазин, но потерял награбленное во время пьянки, сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемый – 31-летний ранее судимый за имущественные преступления житель карельской столицы. По версии дознания, горожанин зашел в магазин цифровой и бытовой техники, похитил с витрины планшет стоимостью 25 тысяч рублей и попытался скрыться.

Работники торговой точки попытались остановить злоумышленника, но тот проигнорировал их и сбежал. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, с помощью которых сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины.

Фигурант дал признательные показания и рассказал стражам порядка, что собирался сбыть похищенный планшет, но не успел: технику он потерял во время пьянки.

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

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