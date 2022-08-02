Ничего не меняется: жители двух районов Карелии в течение двух веков игнорируют прививки

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков провел интересные исторические параллели, изучив архивные данные по вакцинации в республике.

На сегодняшний день лидер по вакцинации и ревакцинации от ковида – Петрозаводск. С 1 июня по 12 августа в столице Карелии прививки сделали 1843 человека, ревакцинировались 5327 горожан. В аутсайдерах – Пудожский район с 7 вакцинированными, 322 ревакцинированными жителями и Олонецкий район – с 25 вакцинированными и 209 ревакцинированными. Такие данные приводит министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Например, уровень привитых от оспы и отношение к прививанию по уездам Олонецкой губернии в XIX веке почти полностью совпадают с сегодняшними данными по вакцинации по районам», - пишет глава Минздрава на своей странице в соцсети, где с разрешения Национального архива республики публикует график середины XIX века.

Ранее сообщалось, в Карелии резко растет заболеваемость коронавирусом.