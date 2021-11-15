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«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов

Новости. Общество
12:50, 19 Ноября 2021
фото: © БИЗНЕС Online

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Поступившие в Госдуму России законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в любых общественных местах и на транспорте получили поддержку некоторых предпринимателей в Карелии.

Их мнения об этой инициативе опубликованы на официальной странице правительств Карелии Вконтакте.

Главный аргумент в пользу QR-кодов заключается в том, что это лучше локдауна, который может быть введен, если пандемия не прекратится.

«Чем жестче ограничения, тем хуже наша с вами финансовая ситуация. Локдаун, который мы пережили в 20-м году, подорвал экономику всех предпринимателей. И сейчас никаких резервов, никаких подушек безопасности у них нет», — цитируют в правительства слова руководителя ТРК «Лотос Plaza» Юлии Матросовой.

По словам руководителя торговой сети «Беккер» Трофима Исаева, QR-коды помогут компании вернуться в нормальный режим работы.

«Мы отнеслись к этому с пониманием, поскольку понимаем, что здоровье граждан — это приоритет и поэтому солидарны с решением республиканских властей о том, чтобы ввести такую систему. Я думаю, что в принципе ситуация нормализуется, люди будут прививаться, и у нас будет больше посетителей», — считает Исаев.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-19 14:53:37
Пара торговцев, что имеют преференции от карельского руководства, вдруг стали всем карельским бизнесом.
Общепитам все эти бессмысленные ограничения хуже налоговой.
Житель Карелии
2021-11-19 14:21:52
"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!" (с). Если введут требование накалывать код на лоб, они и за это топить будут. Я так думаю)
ВсёНеТо
2021-11-19 13:45:48
А мнение людей никого не интересует?
Горожанин
2021-11-19 14:18:17
ВсёНеТо, а почему оно должно кого-то интересовать? Они, люди, - все специалисты по ковиду или лучше информированы?
User
2021-11-19 14:45:52
Горожанин, второй раз спрашиваю, за что вы ратуете? Ку-ку коды - это не про ковид и не про здоровье, это про ограничение базовых свобод.
nae
2021-11-19 14:36:39
Горожанин, нежелание интересоваться мнением народа может приводить к бунту, стачкам, восстаниям, революциям, мятежам, забастовкам, саботажу, сепаратизму, партизанщине, гражданской войне. Выбирай, что больше нравится.
nae
2021-11-19 13:36:05
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор. Иными словами выбирая QR код вы получите и код и локдаун.
asusls
2021-11-19 13:15:50
Что еще?
User
2021-11-19 13:14:49
Прошедшие 20 лет ничему не научили куркулей, ставящих личное обогащение выше общественных свобод! В итоге необучаемые лишатся и свобод, и прибылей! Фамилии названы.
кир
2021-11-19 13:28:33
User, уехал в другой регион, а здесь ноешь? Чего у тебя не сложилось, поделись?
Hовый
2021-11-19 13:09:40
Трактирщик с продавцом штанов в шоке :)
кир
2021-11-19 13:52:35
Hовый, он плакался в соцсети о помощи. Зачем в бизнес полезли без личных способностей? Гундосили бы здесь, как сторож из Питера.
Гость
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