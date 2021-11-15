«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов

Поступившие в Госдуму России законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в любых общественных местах и на транспорте получили поддержку некоторых предпринимателей в Карелии.

Их мнения об этой инициативе опубликованы на официальной странице правительств Карелии Вконтакте.

Главный аргумент в пользу QR-кодов заключается в том, что это лучше локдауна, который может быть введен, если пандемия не прекратится.

«Чем жестче ограничения, тем хуже наша с вами финансовая ситуация. Локдаун, который мы пережили в 20-м году, подорвал экономику всех предпринимателей. И сейчас никаких резервов, никаких подушек безопасности у них нет», — цитируют в правительства слова руководителя ТРК «Лотос Plaza» Юлии Матросовой.

По словам руководителя торговой сети «Беккер» Трофима Исаева, QR-коды помогут компании вернуться в нормальный режим работы.

«Мы отнеслись к этому с пониманием, поскольку понимаем, что здоровье граждан — это приоритет и поэтому солидарны с решением республиканских властей о том, чтобы ввести такую систему. Я думаю, что в принципе ситуация нормализуется, люди будут прививаться, и у нас будет больше посетителей», — считает Исаев.