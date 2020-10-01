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Никакого самолечения: вирусологи назвали главную ошибку заразившихся коронавирусом

Новости. Общество
19:10, 01 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Эксперты считают, что заразившегося COVID-19 может сгубить попытка заняться самолечением.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что если у заболевшего коронавирусом температура поднялась до 37,5 градусов, то ему лучше лечиться в домашних условиях. Об этом информирует Национальная служба новостей.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился с коллегой, добавив, что при симптомах недомогания, прежде всего, нужно вызвать врача на дом.

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", - отметил вирусолог.

Он отметил, что основным симптомом коронавируса является пропажа обоняния, однако это может быть признаком заболевания как ОРВИ, так и гриппа.

"Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему", - объяснил специалист.

В свою очередь, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал Мясникова опытным врачом и призвал прислушиваться к его советам.

"Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи – это уже для больницы", - сказал Альштейн.

Он отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. По словам вирусолога, главное - провести тест. Он подчеркнул, что врач может взять мазок из носа, из глотки дома у пациента, для этого не обязательно ехать в больницу.

Ранее испанские ученые обнаружили новый ранний симптом коронавируса. Специалисты выявили у 29% пациентов сильную сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. По словам ученых, сыпь у участников исследования проявлялась за два дня до других признаков инфекции.

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