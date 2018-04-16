Николай Левин объяснил новшества в компенсации проезда пенсионерам на отдых

Пенсионерам, нуждающимся в компенсациях проезда к месту отдыха, теперь будет проще получить необходимые документы, сообщил управляющий ОПФ по Карелии Николай Левин.

По его словам, упрощены требования к оформлению документов, необходимых для получения спецталонов на проезд в железнодорожном транспорте. Если пенсионер отправляется на отдых без путевки, а собирается погостить у родственников или самостоятельно снимать квартиру, то ему достаточно взять справку у того, кто его пригласил. Такую справку не надо заверять у нотариуса.

В случае организованной поездки, документ, подтверждающий планируемое место отдыха пенсионера, может быть выдан санаторием, турбазой, индивидуальным предпринимателем без образования юрлица и т.п.

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