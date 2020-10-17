"Никто даже не догадается, сколько этой женщине лет"

Известный косметолог Карелии Людмила Власова поделилась со "Столицей на Онего" секретами мастерства в сфере антивозрастной медицины.

Начав с небольшого косметологического кабинета, врач-дерматолог и косметолог Людмила Власова за годы работы превратила его в современную клинику, специалисты которой сегодня справляются с самыми сложными проблемами кожи и помогают пациентам чувствовать себя здоровыми и красивыми в любом возрасте. Эта клиника принципиально отличается от салонов красоты тем, что работает по медицинской лицензии и оказывает амбулаторную помощь, и даже уход за кожей и ногтями в ней – это медицинская, лечебная процедура.

"Старение кожи – это медицинская проблема, и мы именно ею занимаемся. Да, мы не сможем из женщины 50-ти лет сделать 16-летнюю девочку. Но мы можем сделать так, что она будет выглядеть достойно в своем возрасте, и никто даже не догадается, сколько ей лет. И главное, она сама будет чувствовать себя очень хорошо и уверенно, - рассказывает Людмила Власова. - Я всегда была против такой косметологии, когда женщина в возрасте получает натянутые скулы и большие губы. Это же видно сразу, и это не мода, это позор врачей! Мы делаем так, что по человеку не заметно, что ему сделали какие-то процедуры. Он просто становится моложе. Женщине после нашей клиники начинают делать комплименты, говорят, что она прекрасно выглядит, что она, наверное, где-то хорошо отдохнула. Но при этом никто ей не скажет, что она сделала уколы. Да, помолодела, а что конкретно сделала – никто не знает!.. Хороший косметолог должен, как скульптор, видеть всю работу целиком. И сделать так, чтобы человек помолодел, но никто не понял, почему он помолодел".

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

ООО "Косметологическая клиника Людмилы Власовой"



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