890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ) 11
Сегодня 13:10
Эксперт назвал источник мифа о массовом пьянстве россиян 1
17.10.2020 19:40
Названа более устойчивая к коронавирусу группа крови
17.10.2020 21:20
Стало известно, какие творожные сырки лучшие, а какие подделка
17.10.2020 20:40
В ковид-центрах Карелии осталось всего 28% свободных коек для лечения больных коронавирусом 4
Сегодня 09:55

"Никто даже не догадается, сколько этой женщине лет"

Новости. Общество
16:01, 18 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
Загрузка...

Известный косметолог Карелии Людмила Власова поделилась со "Столицей на Онего" секретами мастерства в сфере антивозрастной медицины.

Начав с небольшого косметологического кабинета, врач-дерматолог и косметолог Людмила Власова за годы работы превратила его в современную клинику, специалисты которой сегодня справляются с самыми сложными проблемами кожи и помогают пациентам чувствовать себя здоровыми и красивыми в любом возрасте. Эта клиника принципиально отличается от салонов красоты тем, что работает по медицинской лицензии и оказывает амбулаторную помощь, и даже уход за кожей и ногтями в ней – это медицинская, лечебная процедура.

"Старение кожи – это медицинская проблема, и мы именно ею занимаемся. Да, мы не сможем из женщины 50-ти лет сделать 16-летнюю девочку. Но мы можем сделать так, что она будет выглядеть достойно в своем возрасте, и никто даже не догадается, сколько ей лет. И главное, она сама будет чувствовать себя очень хорошо и уверенно, - рассказывает Людмила Власова.   - Я всегда была против такой косметологии, когда женщина в возрасте получает натянутые скулы и большие губы. Это же видно сразу, и это не мода, это позор врачей! Мы делаем так, что по человеку не заметно, что ему сделали какие-то процедуры. Он просто становится моложе. Женщине после нашей клиники начинают делать комплименты, говорят, что она прекрасно выглядит, что она, наверное, где-то хорошо отдохнула. Но при этом никто ей не скажет, что она сделала уколы. Да, помолодела, а что конкретно сделала – никто не знает!.. Хороший косметолог должен, как скульптор, видеть всю работу целиком. И сделать так, чтобы человек помолодел, но никто не понял, почему он помолодел".

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

ООО "Косметологическая клиника Людмилы Власовой"

Телефон  (8-911) 661-98-52, (814-2) 70-14-84

Адрес: г.Петрозаводск, пр.Первомайский 37б

Лицензия № ЛО-10-01-000900 от 16 апреля 2015г. выданная Министерством Здравоохранения и Социального развития Республики Карелия.

Предупреждаем о необходимости получения консультации у специалиста по оказываемым услугам и противопоказаниям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-10-18 16:40:03
А зачем догадываться сколько этой женщине лет, ежели ее возраст указан в паспорте. Кому нужны эти ребусы ? Или опять мужиков дурить ? Утром смоет штукатурку, а там жуть беспросветная и возраст бабушкин.
кир
2020-10-18 16:12:00
Природу не обмануть. Жены стареют, а студентки третьего курса - никогда.© :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Аналитика

16.10.2020 09:30
Капитал
"Для нас все дороги важны"
Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Кадастровые работы стали еще доступнее: межевание не выходя из дома
14.10.2020 11:15
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
14.10.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2020 15:46
Личное мнение
Нюхотская "рулетка"
Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»