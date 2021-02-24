Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Финляндии собираются ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 22
Сегодня 12:05
Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги 2
Сегодня 15:30
Названы распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновке
24.02.2021 21:30
Снегопад обрушится на Карелию 1
Сегодня 14:49
Бегущий пешеход успел под колеса машины в Карелии (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:39
Врачи Медвежьегорской ЦРБ прислали видеокадры работы Шандаловича в "красной зоне"
Сегодня 12:22

"Никто не собирается опускать руки": в Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России

Новости. Общество
20:40, 25 Февраля 2021
фото: © Рixabay/fantareis
Загрузка...

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью.

"Борьба с бедностью является абсолютнейшим приоритетом руководства страны, а неудачи в ней объясняются различными факторами, которые мешают работе", - заявил Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пообещал, что работа продолжится самым серьезным образом.

"Никто не собирается опускать руки", - подытожил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в предстоящем послании Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности. Песков подчеркнул, что речь идет именно о борьбе с бедностью, а не с нищетой.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Федеральному Собранию пока не назначена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»