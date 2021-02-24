"Никто не собирается опускать руки": в Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью.

"Борьба с бедностью является абсолютнейшим приоритетом руководства страны, а неудачи в ней объясняются различными факторами, которые мешают работе", - заявил Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пообещал, что работа продолжится самым серьезным образом.

"Никто не собирается опускать руки", - подытожил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в предстоящем послании Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности. Песков подчеркнул, что речь идет именно о борьбе с бедностью, а не с нищетой.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Федеральному Собранию пока не назначена.