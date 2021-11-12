«Низкая социальная ответственность»: врач из Карелии назвала препятствие в борьбе с ковидом

Специалист признала, что специфического лечения от коронавируса нет, и призвала людей вырабатывать коллективный иммунитет.

Ярослава Щербинина, и.о главного врача Сегежской ЦРБ, обратилась к жителям Сегежи и района. Видео с обращением было опубликовано на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Врач объяснила, что второй год весь мир живет в иной реальности, имя которой — коронавирусная инфекция, унесшая большое количество жизней и причинившая огромный экономический ущерб.

«Основным препятствием в борьбе с коронавирусом является низкая информированность и низкая социальная ответственность населения, — подчеркнула Ярослава Щербинина, — на сегодняшний день нет специфического лечения, главным средством в этой борьбе остается вакцинация и выработка коллективного иммунитета. Почему выработка коллективного иммунитета является критически важной? Если говорить простыми словами, распространение коронавирусной инфекции замедлится или вовсе остановится, когда будет привито более 80% населения».

Врач призвала слушателей ответственно отнестись к данной проблеме, не рискуя ни своим здоровьем, ни здоровьем близких — ведь с последствиями человеческой безответственности медицинские работники сталкиваются каждый день.