Низкая транспортная культура становится главной причиной ДТП, считает большинство россиян

Жители России в ходе опроса рассказали, кто виноват в транспортных авариях и что делать для профилактики ДТП в стране.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное безопасности дорожного движения. Результаты его были опубликованы на сайте центра.

Опрос охватил все федеральные округа, мнение о причинах и жертвах ДТП высказывали жители как крупных городов, так и сельской местности.

Так, на вопрос, кто чаще всего становится жертвами аварий, большинство опрошенных (67%) назвали детей-пешеходов. При этом чаще всего этот вариант встречался у россиян в возрасте до 44 лет, то есть, у тех, в чьих семьях с большой долей вероятности есть маленькие дети. Они же чаще всего говорят о пострадавших детях-пассажирах. Кроме того, 61% опрошенных в качестве типичной жертвы ДТП назвали неопытных водителей.

Наиболее безопасным видом автомобилей россияне назвали общественный транспорт. К этому варианту склонились 48% опрошенных. При этом чаще общественный транспорт называли люди преклонного возраста, в то время как молодежи безопаснее казалось личное авто (48-42%). Такси назвали безопасным видом транспорта всего 5% опрошенных.

Главная причина ДТП — низкая транспортная культура. Так считают 48% россиян. В тройку других распространенных причин вошли наличие привилегий у некоторых водителей и слишком мягкие наказания за нарушения ПДД.

Наконец, большинство опрошенных (53%) убеждены, что повышать культуру вождения у детей надо в первую очередь на собственном примере. Также многие (48%) отметили важность введения курса ПДД в школах.