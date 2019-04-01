Ночью 2 апреля в районах Карелии похолодает до -10

О погоде на 2 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем потеплеет до +6, +8.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью похолодает до -1, -6, местами до -10 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9.