Ночью 2 апреля в районах Карелии похолодает до -10

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О погоде на 2 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.
Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем потеплеет до +6, +8.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночью похолодает до -1, -6, местами до -10 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9.
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