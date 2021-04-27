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Ночью 29 апреля в Петрозаводске выпадет снег

Новости. Погода
17:00, 28 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны ночью в виде снега, днем пройдет мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до -1, -3°С, днем потеплеет до +5, +7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие, в отдельных районах умеренные осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

В течение дня в республике будет преобладать ветер юго-западного направления, умеренный.

Ночью похолодает до -1, -6°С, днем воздух прогреется до +3,+8°С.

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