Ночью 29 апреля в Петрозаводске выпадет снег

О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны ночью в виде снега, днем пройдет мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до -1, -3°С, днем потеплеет до +5, +7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие, в отдельных районах умеренные осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

В течение дня в республике будет преобладать ветер юго-западного направления, умеренный.

Ночью похолодает до -1, -6°С, днем воздух прогреется до +3,+8°С.