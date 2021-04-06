Петрозаводск накроет в четверг мокрым снегом

О погоде на четверг, 8 авпреля, рассказали сотрудники Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске завтра будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, северный 5-10м/с, днем северо-западный, западный 7-12м/с.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до +4, +6°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная погода, днем с прояснениями. Ночью ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, северный умеренный, днем северо-западный, западный умеренный.

Столбик температура ночью может опуститься до 0, -5°С, днем +2, +7°С.