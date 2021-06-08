Ночью 9 июня на севере Карелии вновь ожидаются заморозки

Прогноз на среду, 9 июня, предоставил Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске в среду ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем поднимется до +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°С, на северо-востоке местами в воздухе и на почве заморозки до -1°С, днем до +18, +23°С, у водоемов +15, +20.