Ночью и днем 11 ноября будет в Карелии тепло

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О погоде на 11 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 ноября будет облачно.
Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и дождя со снегом. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью юго-западный, южный, днем северо-восточный, северный умеренный.
Ночью и днем температура составит +2, +4 градуса.
В районах Карелии также будет облачная погода.
Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега и мокрого снега.
По центральным и северным районам Карелии местами метель, налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный, ночью на юге юго-западный, южный умеренный.
Ночная температура составит +4, -1, по северным районам +1, -4, местами до -10 градусов.
Днем потеплеет до +4, -1, по северным районам +1, -4.
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