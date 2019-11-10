Ночью и днем 11 ноября будет в Карелии тепло

О погоде на 11 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 ноября будет облачно.

Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и дождя со снегом. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем северо-восточный, северный умеренный.

Ночью и днем температура составит +2, +4 градуса.

В районах Карелии также будет облачная погода.

Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега и мокрого снега.

По центральным и северным районам Карелии местами метель, налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный, ночью на юге юго-западный, южный умеренный.

Ночная температура составит +4, -1, по северным районам +1, -4, местами до -10 градусов.

Днем потеплеет до +4, -1, по северным районам +1, -4.