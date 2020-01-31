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Ночью Карелию накроет снегом

Новости. Погода
17:00, 01 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 2 февраля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра в республике будет облачно. Ночью и утром в большинстве районов ожидается снег, местами по западным районам сильный. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, по южным районам мокрого снега и дождя. Ночью местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -9, -14 градусов, местами будет до -23, на юго-западе -3, -8 градусов. Днем потеплеет до +2, -3 градусов, на севере -5, -10 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью снег, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, днем южный умеренный.

Ночью столбик термометра опустится до показаний -8, -10 градусов, к утру потеплеет до -2 -4.

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