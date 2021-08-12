Ночью под Петрозаводском юноша без прав устроил аварию с пострадавшими

В Прионежском районе 21-летняя девушка пострадала в ДТП, которое устроил водитель, не имеющий прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 13 августа, в 3 часа ночи в поселке Мелиоративный, в районе дома №4 по улице Петрозаводская, 22-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, не имеющий прав, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля, которая после ДТП самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.