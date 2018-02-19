Ночью в Карелии может похолодать до -25 градусов

Во вторник, 20 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до -17.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный.

Температура воздуха ночью -10, -15, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -6, -11, местами до -17.

В Петрозаводске временами снег.

Температура ночью -12, -14, а днем -7, -9 градусов.