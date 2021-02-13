Ночью в Карелии подморозит до минус 31градуса

О погоде на 15 февраля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 15 февраля, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части республики пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -20, -25°С, местами подморозит до -31°С. Днем будет -10, -15°С, местами подморозит до -22°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -23, -25°С, днем потеплеет до -14, -16°С.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.