Ночью в Карелии пострадал 19-летний водитель

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ДТП произошло 17 июня в Костомукше - водитель госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 2.00 в Костомукше на перекрестке пр. Мира - пл. Ленина - пр. Горняков 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 при выполнении левого поворота допустил занос транспортного средства. Мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.
В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
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