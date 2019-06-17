Ночью в Карелии пострадал 19-летний водитель

ДТП произошло 17 июня в Костомукше - водитель госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 2.00 в Костомукше на перекрестке пр. Мира - пл. Ленина - пр. Горняков 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 при выполнении левого поворота допустил занос транспортного средства. Мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.