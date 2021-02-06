Ночью в Петрозаводске опрокинулся автомобиль, человека выбросило на дорогу (ВИДЕО)

В Петрозаводске на Первомайском проспекте ночью опрокинулся автомобиль, человека выбросило из машины на дорогу.

Авария с участием легкового автомобиля произошла на Первомайском проспекте, у дома №70 в воскресенье, 7 февраля в 01-27, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

По данным портала, легковой автомобиль двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра. Судя по видео, в районе поворота дороги водитель не справился с управлением, автомобиль занесло влево на снежный бруствер и разделительную полосу. Затем транспортное средство опрокинулось, несколько раз перевернувшись вокруг продольной оси.

Судя по видео, из автомобиля в момент опрокидывания выбросило человека. Он самостоятельно поднялся, но шел, шатаясь.

Информация о пострадавших уточняется. Транспортное средство получило механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" и видеорегистратор очевидца Эрнеста Хонина запечатлели момент ДТП и его последствия.