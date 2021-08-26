Ночью в субботу на севере и востоке Карелии похолодает до -2°С

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей республики 28 августа.

В столице республики в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью будет держаться в районе +7, +9°С, днем потеплеет до +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Районы Карелии также ждет переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит +5,+10°С, по северным и восточным районам еще прохладнее — от +1 до +6°С, местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2°С, днем воздух прогреется от +16 на севере до +21°С на юге республики.