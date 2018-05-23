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Новости. Экономика
11:37, 23 Мая 2018

Ночной клуб на Кукковке в Петрозаводске выставлен на продажу

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Агентство недвижимости выставило на продажу популярный ночной клуб "Райком" в Петрозаводске.

Потенциальным покупателям предлагается купить клуб как готовый бизнес с сохранением профиля или как помещение свободного назначения, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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